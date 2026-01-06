Представлен планшет Realme Pad 3

Компания Realme пополнила ассортимент планшетов моделью Realme Pad 3, которая базируется на 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 7300-Max с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MC2. Новинка также оснащается 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти, 11,61-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2800:2000 точек, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью 550 нит, батареей ёмкостью 12200 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки и 6,5-Вт обратной проводной, корпусом толщиной 6,6 мм и массой 578 граммов, двумя 8-Мп камерами, поддержкой сотовых сетей 5G, боковым дактилоскопом, интерфейсом USB Type-C и предустановленной ОС Android 16 с фирменной прошивкой UI 7.0. Цена базовой версии с 8/128 ГБ составляет эквивалент 300 долларов.

