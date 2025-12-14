Планшет Huawei MatePad 11.5 S 2026 оценили в 480 евро

Компания Huawei выпустила в международную продажу планшет MatePad 11.5 S 2026, который оценен в 480 евро в обычной версии и 530 евро в вариант PaperMatte Edition. Новинку оснастили 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800:1840 точек и частотой обновления 144 Гц, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3, корпусом с габаритами 177:261:6,1 мм и массой 515 граммов, 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, неназванной однокристальной системой Kirin, тыльной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 8800 мАч, четырьмя динамиками, портом USB-C 3.0 и поддержкой стилуса.

Представлен планшет Redmi Pad 2 Pro…
Компания Xiaomi представила планшет Redmi Pad 2 Pro, который обойдется на европейском рынке в 280 евро за…
Крупный планшет Teclast ArtPad Pro оценен в 180 долларов …
Компания Teclast пополнила ассортимент планшетов моделью ArtPad Pro, которая основана на 6-нанометровой о…
Xiaomi представила новые планшеты для заядлых геймеров…
Серия Xiaomi 17 официально представлена, но главным событием стали не только смартфоны — компания также а…
Планшет Infinix XPAD 20 Pro получил 8 ГБ ОЗУ…
Компания Infinix выпустила на российский рынок планшет XPAD 20 Pro, который оценен в 19 и 21 тысячу рубле…
Microsoft переносит производство планшетов из Китая…
На фоне усиливающихся торговых напряжений между США и Китаем компания Microsoft, по сообщениям, готовится…
iPad mini 8 получит топовый процессор A19 Pro…
По сообщениям инсайдеров, Apple готовит выпуск iPad mini 8 в третьем или четвёртом квартале 2026 года, и …
Планшет POCO Pad M1 оценен в 30 тысяч рублей …
В России стартовали продажи новенького планшета POCO Pad M1, рекомендованная цена которого составляет 30 …
Официально: планшет iQOO Pad 5e получит SoC Snapdragon 8s Ge…
Компания iQOO объявила, что презентация планшета iQOO Pad 5e состоится в Китае уже 20 октября. Также прои…
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor