Планшет Huawei MatePad 11.5 S 2026 оценили в 480 евро

Компания Huawei выпустила в международную продажу планшет MatePad 11.5 S 2026, который оценен в 480 евро в обычной версии и 530 евро в вариант PaperMatte Edition. Новинку оснастили 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800:1840 точек и частотой обновления 144 Гц, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3, корпусом с габаритами 177:261:6,1 мм и массой 515 граммов, 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, неназванной однокристальной системой Kirin, тыльной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 8800 мАч, четырьмя динамиками, портом USB-C 3.0 и поддержкой стилуса.