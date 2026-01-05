Планшет HONOR Tablet X10 Pro оценен в 215 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью Tablet X10 Pro, которая получила 11,5-дюймовый экран LCD с разрешением 2508:1504 точек, кадровой частотой до 120 Гц, контрастностью 1500:1 и типичной яркостью 400 нит, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, 8-Мп камерой с автофокусом, 5-Мп фронтальной камерой, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 35-Вт быстрой проводной зарядки, металлическим корпусом толщиной 6,77 мм и массой 475 граммов, а также предустановленной прошивкой MagicOS 9.0 на базе ОС Android 15. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 215 и 245 долларов соответственно. Версия Soft Light Edition обойдется в 270 долларов.