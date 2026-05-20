Планшет HUAWEI MatePad Mini вышел в России

Компания Huawei дала старт российским продажам компактного планшета HUAWEI MatePad Mini, который оценен в 58 тысяч рублей за версию PaperMatte и конфигурацию с 12/256 ГБ памяти. При покупке можно получить скидку в 10 тысяч рублей и чехол-книжку. Вариант с обычным дисплеем и с 8/256 ГБ памяти обойдется в 51 тысячу рублей. Здесь скидка составит 9 тысяч рублей.

Планшет оснащается корпусом толщиной от 5,1 до 5,6 мм и массой от 255 до 266 граммов в зависимости от версии, 8,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 120 Гц, динамической яркостью до 1800 нит и толщиной рамок 2,99 мм, батареей ёмкостью 6400 мАч, поддержкой спутниковой связи для двусторонней передачи сообщений, поддержкой фирменной связи Lingxi, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой стилуса Huawei M-Pencil Pro и предустановленной ОС HarmonyOS 5.1.
