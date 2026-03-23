Представлен планшет HUAWEI MatePad Mini Reading Edition в цвете Phantom Purple

Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Mini Reading Edition в новой расцветке Phantom Purple. Новинка оценена на китайском рынке в эквивалент 480 и 550 долларов за базовую версию и вариант с экраном Cloud Clear Soft Light соответственно.

Напомним, что планшет имеет в своём оснащении корпус толщиной от 5,1 до 5,6 мм и массой от 255 до 266 граммов в зависимости от версии, 8,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1800 нит и толщиной рамок 2,99 мм, аккумулятор ёмкостью 6400 мАч, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, поддержку спутниковой связи для двусторонней передачи сообщений, поддержку фирменной связи Lingxi, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку стилуса Huawei M-Pencil Pro и операционную систему HarmonyOS 5.1.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor