Планшет Motorola Moto Tab G70 получит старый процессор

В сети появились подробности о планшете Motorola Moto Tab G70, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают 4 ГБ оперативной памяти, экран неназванной диагонали с разрешением 2000:1200 пикселей и предустановленную операционную систему Android 11. Самое же интересное в параметрах грядущей новинки, это её однокристальная система. Речь идет о выпущенном в 2019 году процессоре MediaTek Kompanio 500 (MT8183), который прежде всего предназначался для хромбуков. Платформа оснащается четырьмя ядрами Cortex-A73, четырьмя Cortex-A53 и графическим ускорителем Mali-G72 MP3. Дата выхода и ориентировочная цена планшета пока не раскрываются.