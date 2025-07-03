Планшет OPPO Pad SE выпустили в Индии

Компания OPPO выпустила на индийский рынок планшет Pad SE, который в мае этого года дебютировал в Китае. В Индии за новинку просят эквивалент 165, 185 и 200 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ (Wi-Fi), 6/128 ГБ (LTE) и 8/128 ГБ (LTE) оперативной и встроенной памяти соответственно.

Планшет оснащается 11-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 500 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, батареей ёмкостью 9340 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,39 мм и массой 530 граммов, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.4, интерфейсом USB Type-C, двумя 5-Мп камерами и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой.
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