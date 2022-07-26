Платформа умного дома Sber теперь поддерживает управление шторами и жалюзи

Платформа умного дома Sber теперь поддерживает управление шторами и жалюзи. Уже сейчас можно подключить умные карнизы и моторы компаний Aqara и Yeelight и управлять ими голосом через виртуальных ассистентов Салют.

Платформа умного дома Sber позволяет не только совмещать устройства разных производителей в единую систему управления и настраивать их работу по собственным сценариям, но теперь также даёт возможность отдавать мультикоманды, объединяющие в себе несколько действий — например, «Салют, включи кондиционер и открой шторы», «Салют, выключи свет в гостиной и выключи увлажнитель», «Салют, включи красный свет и убавь яркость в два раза».

Для подключённых к платформе умного дома Sber карнизов и моторов для жалюзи и рулонных штор можно настраивать расписания, в том числе в синергии с другими устройствами — например, переводить кондиционер в ночной режим и закрывать шторы каждый день в обозначенное время. Управлять партнёрскими устройствами можно сразу же после связывания аккаунтов в приложениях Салют и производителя.

Другое нововведение — мультикоманды — работает как для устройств умного дома Sber, так и для девайсов производителей-партнёров, подключённых к платформе. Мультикоманды делают управление голосом удобнее и позволяют формулировать запросы к ассистентам простым, естественным языком вне зависимости от того, относятся ли они к одному устройству или к нескольким. Например, «Салют, включи увлажнитель и выключи свет», «Салют, выключи торшер, открой штору», «Салют, включи красный свет на максимальную яркость, сделай свет в гостиной ярким и холодным».

«Платформа умного дома Sber постоянно развивается, мы добавляем всё новые категории устройств, чтобы голосом можно было управлять любой техникой в доме и полностью настраивать пространство под себя. Мы также активно работаем над нашими виртуальными ассистентами, чтобы с ними можно было общаться естественным языком, не задумываясь над точностью формулировок. И уже сейчас мы первыми на российском рынке представили мультикоманды, с которыми управлять домашними устройствами будет ещё комфортнее» - Денис Филиппов, вице-президент по Цифровым поверхностям Салют Сбербанка.