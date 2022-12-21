Платформа умного дома от Sber работает с чайниками и климат-контролем

У нас отличные новости для поклонников современных технологий — теперь платформа умного дома от компании Sber с виртуальным ассистентом Салют научилась поддерживать работу со сразу двумя новыми категориями умных гаджетов — речь про чайники и устройства, отвечающие за климат. Соответственно, теперь пользователи могут к своей умной системе подключить чайники и увлажнители воздуха от компании Polaris, электрические конвекторы Ballu, различные термостаты для радиаторов от компании Aqara, а также умные чайники SLS. В результате пользователь посредством голосового ассистента Салют может управлять этими умными устройствами, создавать различные сценарии эксплуатации и не только. Главное преимущество заключается в том, что всё это будет работать в одной экосистеме.

Собственно, возможность настраивать различные умные гаджеты по сценариям очень удобно, так как теперь система поддерживает сценарии по времени дня — для утра, дня, вечера и ночи. Например, пользователь может настроить, чтобы датчики движения для включения света работали утром и днём, а вечером и ночью не срабатывали. Кроме того, можно даже настроить систему так, чтобы рано утром датчики движения включали свет в коридоре всего на 10%, а вечером — на 100% (и наоборот). Вариантов настроек действительно очень много, они все достаточно разнообразные и создавать систему умного дома теперь будет гораздо комфортнее, чем раньше. Самое время брать и апгрейдить свой дом до новых технологий.
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