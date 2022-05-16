Платы игр Arma 4 и Arma Reforger просочились до анонса

Масштабные сражения в онлайн-играх являются основой многих онлайн-игр, доступных на ПК. Серия Arma не является исключением, поскольку вся их суть заключается в крупномасштабных баталиях, особенно с Arma 3 и ее потенциалом для более чем 100 игроков.

В просочившемся документе на сабреддите Gaming Leaks and Rumors рассказывается о будущем серии военных песочниц. По сути, ветка проходит через Bohemia Interactive, план которой по созданию Arma 4 каким-то образом просочился в сети. Согласно просочившемуся маркетинговому файлу, Arma 4 планируется выпустить на консолях, в частности PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series и Xbox One. Действие игры происходит в 1989 году, в эпоху холодной войны, игроку, поручено сделать «постоянную военную карьеру», сражаясь за американские или советские войска на вымышленном срединноатлантическом острове Эверон. В игре, вероятно, будет много таких же больших сражений, которыми хорошо известна серия, хотя и в форме обычного шутера. В документе также говорится о нескольких других функциях, которые будут доступны в Reforger. Помимо многопользовательских режимов, он также будет включать в себя редактор сценариев Game Master, многоплатформенную мастерскую и полную поддержку моддинга. Заявлено, что игра обеспечивает тактическую глубину, но при этом остается доступной для широкой аудитории, включая пользователей консолей.