PlayStation 4 бьет рекорды продаж

Компания Sony довольно хитро поступила и выпустила недорогую приставку PlayStation 4, которую потом мощно рекламировали благодаря эксклюзивным проектам. Это позволило приставке, которая не обладает какими-то нереальными характеристиками, продаваться очень хорошо. Более того, сегодня в Sony официально заявили, что PlayStation 4 стала второй самой продаваемой приставкой в истории компании — она преодолела отметку в 103 миллиона проданных копий. С другой стороны, PlayStation 2 продалась тиражом в 155 миллионов копий и еще очень долго будет оставаться на вершине пьедестала, ведь добиться такого уровня продаж сейчас кажется невозможным. Конкуренция слишком уж высока и привлечь на свою сторону столько пользователей будет крайне тяжело.