PlayStation 4 продалась в два раза лучше Xbox One

Согласно бразильским судебным документам, PlayStation 4 от Sony превзошла по продажам Xbox One от Microsoft более чем в два раза. В Бразилии Microsoft пытается защитить свою сделку Activision Blizzard от Административного совета по экономической защите (CADE), и в рамках этого продолжающегося судебного разбирательства были опубликованы судебные документы, содержащие некоторые интересные факты. В отличие от Sony, Microsoft уже довольно давно не делится официальными данными о продажах оборудования, но теперь новый судебный документ, по-видимому, раскрывает то, о чем недавно говорили несколько аналитиков: консоль Microsoft продавалась в два раза хуже консоли Sony с момента ее глобального запуска в 2013 году.

Судебные документы были замечены изданием Gameluster и переведены сотрудником издания. «Sony превзошла Microsoft по продажам консолей и установленной базе, продажи Xbox прошлого поколения более чем в два раза проиграли конкуренту», — говорится на странице 18 официального судебного документа. Хотя точные цифры не разглашаются, мы знаем, что по состоянию на июль 2021 года Sony продала более 116 миллионов единиц PlayStation 4 с момента ее запуска в 2013 году. Это означает, что Microsoft удалось продать «всего» около 58 миллионов единиц Xbox One. Конечно, «более чем в два раза» — это довольно широкое понятие, но это число соответствует тому, что исследовательская фирма Ampere Analysis заявила еще в 2020 году. По данным Ampere Analysis, на конец второго квартала 2020 года установленная база PS4 (все версии) составляла 111 миллионов, Xbox One (все версии) — 51 миллион и Nintendo Switch (все версии) — 57 миллионов».
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