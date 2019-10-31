PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

Компания Sony сообщила, что с момента запуска консоли PlayStation 4 в 2013 году было продано 102,8 миллиона устройств. Это делает PS4 второй самой продаваемой консолью всех времен после PlayStation 2, которая разошлась в 155 миллионов экземпляров. Более того, это последний год для PS4, перед тем как PS5, примет эстафету в 2020 году.

Тем не менее, Sony объявила о планах поддержки PS4 по крайней мере до 2021 года. У компании также есть несколько крупных эксклюзивных изданий, которые, без сомнения, повлияют на продажи.