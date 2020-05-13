PlayStation 4 все еще продается очень хорошо

Относительно недавно мы говорили о том, что компания Sony довольно активно продает свои консоли PlayStation 4, хотя вроде как совсем скоро в продажу выйдет уже пятое номерное поколение. Однако оказалось, что скорый релиз PS5 вовсе не мешает компании выпускать в продажу PlayStation 4 и продавать консоль ничуть не хуже, чем ранее. Сейчас компания преодолела планку в 110 миллионов проданных консолей, что является условным рекордом на рынке. Конечно, до третьей консоли производителю еще очень далеко, ведь компания Sony умудрилась продать более 180 миллионов копий этой приставки, но и даже на фоне этого продажи PS4 кажутся весьма высокими. Ведь компания смогла реализовать тьму приставок уже после анонса PS5, что удивительно.