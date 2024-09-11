PlayStation 5 Pro демонстрирует улучшенную графику далеко не во всех играх

Сегодня было опубликовано видео сравнения PlayStation 5 Pro с консолью PlayStation 5, которое демонстрирует улучшения графики, которые новая приставка предоставит в уже существующих играх. Контент, подготовленный пользователем Cycu1, основан на материалах, показанных во время вчерашней технической презентации компании Sony и из сравнения видно, что некоторые игры выиграют от более мощного графического процессора гораздо больше, чем другие. Например, Hogwarts Legacy будет использовать возможности консоли для более продвинутого рейтрейсинга с более стабильной производительностью, а Gran Turismo 7 будет поддерживать рейтрейсинг во время гонок. Другие игры не показывают столь значительных изменений и имеют лишь незначительные улучшения качества изображения.

Это серьёзная проблема, потому что пользователи будут покупать консоль в ожидании получить более высокую производительность в различного рода видеоиграх, но на деле они получат лишь немного более высокую частоту кадров, да и то не во всех сценариях. Для того, чтобы консоль себя раскрыла, разработчикам игр нужно сначала оптимизировать свои проекты под новые возможности приставки, и, естественно, не у всех это выйдет одинаково хорошо. А если игры не всегда хорошо оптимизированы, то вы просто не заметите никаких преимуществ от консоли нового поколения, потому что лишь в паре десятков релизов картинка действительно станет заметно лучше. Стоит ли это 700 долларов? Вопрос риторический.
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