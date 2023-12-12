PlayStation 5 Pro должны показать в самом ближайшем будущем

Несколько дней назад в сети появились якобы слитые характеристики игровой консоли PlayStation 5 Pro, которую сама компания пока что официально не анонсировала. Однако специалисты уверены, что эти характеристики на деле являются выдумкой — на то есть очень много причин. Например, известный инсайдер и инженер уверенно заявил, что снижение тактовой частоты графической подсистемы с текущих 2233 МГц являются абсолютным фейком и выдумкой инсайдеров, так как это может вызвать проблемы с обратной совместимостью. Ведь если производитель снизит на одной консоли тактовую частоту графики, а на другой нет, то игры будут работать иначе и не всегда стабильно.

Кроме того, специалист считает, что компания должна наоборот увеличивать количество вычислительных блоков, дабы повысить производительность консоли в сравнении с базовой версией. Это вполне ожидаемо — ранее оригинальная PlayStation 4 была слабее PlayStation 4 Pro. По словам поставщика секретной информации новая система будет работать на восьмиядерном процессоре Zen 2 с частотой около 4 ГГц, с графическим процессором на 60 вычислительных блоков RDNA 3, работающими на частоте от 2500 до 2800 МГц, с 16 ГБ памяти GDDR6 на скорости 18000 MT/сек и, возможно, с удвоенной производительностью Tempest Engine и двумя шейдерными модулями. Но всё это лишь предположения, которые сама Sony никак не комментирует — производителю рано говорить о возможностях нового продукта, так как сначала его нужно довести до идеала.
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