PlayStation 5 Pro может запускать игры в 120 FPS

По информации сразу нескольких крупных инсайдеров новая игровая консоль PlayStation 5 Pro без особых проблем сможет запускать игры с частотой 120 кадров в секунду. Дело в том, что во время последнего выпуска подкаста Moore's Law is Dead Broken Silicon ведущий сообщил, что получил видеоматериалы от неизвестного разработчика, демонстрирующие игру, работающую на PlayStation 5 Pro. Игра запускалась с динамическим разрешением, в среднем достигая разрешения в 1440p, с максимумом в 1600p и минимумом в 1300p, при частоте около 50 FPS. Однако при разблокировке частоты кадров средний показатель поднялся выше 100 FPS, причём без какой-либо оптимизации под PS5 Pro.

Разработчик уверен, что с доработками и использованием нового алгоритма масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution, игра будет стабильно работать при разрешении 1440p или 1600p с частотой 120 FPS, что впечатляет для консоли, которая в целом не является каким-то эталоном производительности на фоне тех же компьютеров. Также разработчики планирует протестировать игру на 4K при 60 FPS, и, по их словам, это вполне достижимо. С другой стороны, есть вопросы относительно температуры данной консоли при пиковых нагрузках, потому что даже оригинальная базовая модель в определённых ситуациях могла демонстрировать крайне высокие температуры. Если у новой консоли чип больше по площади, то он будет выделять больше тепловой энергии и её будет тяжелее рассеивать в конечном итоге.
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