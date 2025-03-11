PlayStation 5 Pro получит поддержку FSR 4

Компания Sony готовит обновлённую технологию улучшения графики для PlayStation 5 Pro. Уже сейчас эта консоль, стоимостью 700 долларов, обеспечивает более чёткое, плавное и стабильное изображение по сравнению с обычной PS5 — особенно если сидеть достаточно близко к экрану. Однако начиная с 2026 года компания планирует внедрить новую систему ИИ-апскейлинга, основанную на технологии AMD FSR 4, которая недавно появилась в видеокартах RX 9070 и RX 9070 XT и уже конкурирует с последними версиями NVIDIA DLSS. На данный момент многие игры для PS5 Pro уже используют PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) — систему ИИ-апскейлинга, работающую на базе процессоров AMD. PSSR способна в реальном времени повышать разрешение изображения с 720p до 4K, добавляя дополнительные эффекты.

Качество этой технологии оказалось весьма впечатляющим по сравнению, например, с FSR 3. Но сотрудничество Sony и AMD на этом не закончилось. Оказалось, что нейросеть, лежащая в основе нового апскейлера FSR 4, разрабатывалась при участии Sony. Теперь компания планирует перенести часть этих наработок на PS5 Pro. В декабре Sony и AMD объявили о многолетнем партнёрстве под названием Project Amethyst, которое, как выяснилось, началось ещё в 2023 году. По словам представителя Sony, технология FSR 4 стала первым результатом этого сотрудничества. При этом пока что компания Sony продолжает рекомендовать разработчикам использовать PSSR, поскольку потребуется время для интеграции FSR 4 в PS5 Pro и игры.
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