PlayStation 5 Pro представят уже на следующей неделе

И хотя точные сроки запуска новой консоли в продажу пока неизвестны, сомнений в том, что компания готовится к официальному анонсу PlayStation 5 Pro, на текущий момент уже ни у кого нет. На прошлой неделе известный инсайдер под ником billbil-kun сообщил, что ему даже удалось увидеть упаковку новой консоли (он опубликовал изображение с этой упаковкой, но его быстро удалили по требованиям компании Sony). Кроме того, на прошлой выставке Gamescom разработчики активно обсуждали новую приставку в кулуарах, так что вопрос заключается лишь в том, когда консоль будет представлена официально и выпущена в продажу. И, конечно, многих интересует то, насколько консоль на самом деле производительная и какие преимущества она будет предоставлять в конечном итоге геймерам на момент покупки.