PlayStation 5 Pro представят уже на следующей неделе

Сегодня достаточно достоверный инсайдер, который ранее очень часто сливал секретные данные различных крупных компаний, заявил, что программа обновления консоли компании Sony предполагает, что новая игровая приставка будет представлена уже на следующей неделе. Естественно, речь идёт про консоль PlayStation 5 Pro, которая должна предоставить аудитории более высокую производительность в играх и не только. За анонсом консоли последует презентация State of Play, которая пройдёт немного позже в этом месяце, на которой будут представлены игры от студий Sony и, возможно, какие-то крупные проекты от сторонних разработчиков, чтобы презентация казалась более крупной и весомой.

И хотя точные сроки запуска новой консоли в продажу пока неизвестны, сомнений в том, что компания готовится к официальному анонсу PlayStation 5 Pro, на текущий момент уже ни у кого нет. На прошлой неделе известный инсайдер под ником billbil-kun сообщил, что ему даже удалось увидеть упаковку новой консоли (он опубликовал изображение с этой упаковкой, но его быстро удалили по требованиям компании Sony). Кроме того, на прошлой выставке Gamescom разработчики активно обсуждали новую приставку в кулуарах, так что вопрос заключается лишь в том, когда консоль будет представлена официально и выпущена в продажу. И, конечно, многих интересует то, насколько консоль на самом деле производительная и какие преимущества она будет предоставлять в конечном итоге геймерам на момент покупки.
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