PlayStation 5 Pro уже готовится к официальному анонсу

Буквально на прошлой неделе компания Sony официально анонсировала Slim-версию своей консоли нового поколения PlayStation 5, а уже сегодня появилась первая неофициальная информация о более производительной консоли PlayStation 5 Pro. Стоит сразу отметить, что данная информация поставляется от инсайдеров, которые не могут точно сказать, насколько эти данные правдивы. Но поставщики секретной информации уверены, что новая консоль будет построена на системе на чипе, который основан на новой архитектуре Zen 2. То есть компания Sony будет продолжать сотрудничать с компанией AMD, выпуская свою консоль на базе процессора с ядрами Zen 2 и графчиеским процессором на базе архитектуры RDNA 3. Это куда мощнее чем то, что используется сейчас, но лишь на бумаге.

Необходимо понимать, что текущая консоль PlayStation 5 существенно ограничена в своих возможностях не из-за своего процессора, а из-за весьма скромной системы охлаждения. Компания может установить на консоль нового поколения более производительный процессор, который будет лучше справляться с видеоиграми и демонстрировать более высокую частоту кадров, но для этого нужно реализовать более эффективную систему охлаждения. Если у Sony получится это реализовать, то консоль нового поколения с индексом Pro действительно будет обладать преимуществом по сравнению с оригинальной моделью. Если же вопрос охлаждения решён не будет, то и толку от более мощного процессора в конечном итоге тоже не будет.