PlayStation 5 Pro выйдет в конце 2024 года…

С учётом того, что информация о характеристиках PlayStation 5 Pro находится в руках приличного множества студий и издателей, есть большая вероятность того, что мы скоро услышим о консоли больше — рано или поздно кто-то всё равно сольёт данные о продукте в сеть. Сейчас, согласно слухам, есть мнение, что консоль будет позиционироваться как устройство для игр с разрешением 4K и частотой кадров 120 FPS, что будет достигаться в том числе благодаря масштабированию с помощью искусственного интеллекта на уровне NVIDIA DLSS. Кроме того, в компании уверены, что новые технологии на базе ИИ позволят повысить производительность системы без заметных вложений со стороны разработчиков. Официального анонса PlayStation 5 Pro пока не было, хотя существует распространённое мнение о выходе консоли в конце 2024 года. Будем надеяться, что это правда.