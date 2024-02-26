PlayStation 5 Pro выйдет в конце 2024 года

По информации сразу нескольких западных инсайдеров, компания Sony уже начала делиться информацией о характеристиках PlayStation 5 Pro с крупными издателями и сторонними разработчиками, чтобы они могли примерно понимать возможности новой консоли и готовились к разработке новых проектов под эти мощности. Более того, по словам инсайдера, который анонимно поведал данные нескольким крупным информационным изданиям, информация о новой консоли доступна даже разработчикам так называемой второй волны — это студии, которые не входят во внутренние активы Sony и создают игры под различные платформы, а не только для PlayStation.

С учётом того, что информация о характеристиках PlayStation 5 Pro находится в руках приличного множества студий и издателей, есть большая вероятность того, что мы скоро услышим о консоли больше — рано или поздно кто-то всё равно сольёт данные о продукте в сеть. Сейчас, согласно слухам, есть мнение, что консоль будет позиционироваться как устройство для игр с разрешением 4K и частотой кадров 120 FPS, что будет достигаться в том числе благодаря масштабированию с помощью искусственного интеллекта на уровне NVIDIA DLSS. Кроме того, в компании уверены, что новые технологии на базе ИИ позволят повысить производительность системы без заметных вложений со стороны разработчиков. Официального анонса PlayStation 5 Pro пока не было, хотя существует распространённое мнение о выходе консоли в конце 2024 года. Будем надеяться, что это правда.