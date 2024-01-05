PlayStation 5 Slim продаётся неплохо, но этого мало

Сегодня инсайдеры заявили, что новая игровая консоль PlayStation 5 Slim продаётся достаточно хорошо по сравнению с оригинальной моделью, однако, согласно данным самого производителя, этого всё равно недостаточно для того, чтобы превзойти продажи консоли PlayStation 4. Информационное издание GamesIndustry Japan считает, что японская компания Sony продаст около 18,5 миллионов игровых консолей в 2024 году, не достигнув своей цели в 25 миллионов устройств, которая изначально была представлена производителем. Изначально предполагалось, что консоль не продаётся в нужных объёмах из-за проблем с производством, так как компания не может выпустить столько устройств, сколько нужно потенциальным покупателям.

Однако реальность оказалась иной — игровая консоль PlayStation 5 Slim продаётся вполне в рамках спроса и дефицита точно нет, но превзойти консоль прошлого поколения за аналогичный период времени всё равно не выходит. Это может стать более серьёзной проблемой в следующем поколении консолей, которое уже не за горами, так как от объёмов проданных приставок зависит и объём проданных копий видеоигр. По данным GamesIndustry Japan, разработчики сетуют на то, что окупить затраты на разработку видеоигры под игровую консоль с аудиторией всего в 100 миллионов игроков очень трудно — даже крупным студиям удаётся не всегда. Студиям приходится портировать свои игры на другие платформы, что не всегда нравится Sony, но иного выхода просто нет.