PlayStation 5 Slim продаётся неплохо, но этого мало

Однако реальность оказалась иной — игровая консоль PlayStation 5 Slim продаётся вполне в рамках спроса и дефицита точно нет, но превзойти консоль прошлого поколения за аналогичный период времени всё равно не выходит. Это может стать более серьёзной проблемой в следующем поколении консолей, которое уже не за горами, так как от объёмов проданных приставок зависит и объём проданных копий видеоигр. По данным GamesIndustry Japan, разработчики сетуют на то, что окупить затраты на разработку видеоигры под игровую консоль с аудиторией всего в 100 миллионов игроков очень трудно — даже крупным студиям удаётся не всегда. Студиям приходится портировать свои игры на другие платформы, что не всегда нравится Sony, но иного выхода просто нет.