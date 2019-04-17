PlayStation 5 будет поддерживать 8K графику и трассировку лучей

Компания Sony поделилась планами относительно консолей следующего поколения. Что касается аппаратного обеспечения, PS5 будет иметь процессор на базе линейки AMD Ryzen, содержащий восемь ядер новой 7-нм микроархитектуры компании Zen 2, графику AMD Radeon Navi с поддержкой технологии трассировки лучей и разрешения 8K.

В консоли будет использован специализированный твердотельный накопитель. Это сократит длительное время загрузки и повлияет на скорость движения персонажей. Помимо всего этого, PS5 будет также предвестником наиболее востребованной функции для консолей Sony следующего поколения: обратная совместимость для PS4. Все ранее принадлежавшие игры на PS4 будут по-прежнему воспроизводиться на PS5.

Компания также подтвердила, что PS5 не будет выпущен в 2019 году и обещает плавный переход между поколениями консолей, а некоторые будущие игры будут выпущены как для PS4, так и для PS5.