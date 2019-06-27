PlayStation 5 будет в четыре раза мощнее PlayStation 4

Игровая консоль Sony PlayStation нового поколения выйдет только осенью следующего года, однако это не мешает ей все чаще становится предметом различных слухов. Например, сегодня один из авторитетных источников поделился информацией о производительности PlayStation 5. Утверждается, что PS5 и PlayStation 4 протестировали в неназванном бенчмарке, где первая набрала 20000 баллов, а вторая 5000 баллов. Стало быть, новая консоль окажется производительнее старой в четыре раза. Предполагается, что прирост настолько велик не только из-за новых CPU и GPU, но и применения SSD вместо HDD. Напомним, что PlayStation 5 уже доступна разработчикам игр и программного обеспечения. Вероятно, кто-то из них и стал источником утечки.