PlayStation 5 лучшая платформа для создания игр

Чем ближе официальный анонс консоли PlayStation 5, тем больше разработчики со всего мира рассказывают о данном продукте, объясняя, почему продукт обладает разными преимуществами перед конкурентами. Так, например, один из инсайдеров сообщил, что консоль PlayStation 5 по своей архитектуре является лучшим продуктом на рынке и будет предоставлять геймеру невообразимый опыт. Также разработчик сообщил, что создавать игры для данной консоли куда проще, ведь производительность системы выросла в разы, да и твердотельный накопитель открывает новые возможности для разработчиков, что тоже довольно важно. Вопрос только в конечной стоимости консоли, ведь ранее приставки покупали именно из-за того, что они были крайне доступными.

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