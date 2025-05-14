PlayStation 5 может подорожать из-за пошлин США

Вчера компания Sony опубликовала прогноз финансовых результатов на следующий год и предупредила, что ожидает увидеть значительные потери в продажах из-за пошлин — речь идёт о спаде в размере около 100 миллиардов иен (примерно 680 миллионов долларов). В качестве мер компенсации компания рассматривает перенос производства в США и возможное повышение цен для потребителей. Во время отчётной конференции перед инвесторами финансовый директор Sony Лин Тао подтвердил, что компания изучает возможность переложить дополнительные расходы от пошлин на потребителей, чтобы минимизировать влияние на прибыль. При этом PS5 напрямую упомянута не была, и вполне возможно, что Sony постарается удержать цены на свою игровую консоль за счёт повышения цен в других категориях своей электроники. Ранее в этом году Sony уже подняла цену на PS5, но только в Великобритании, Европе, Австралии и Новой Зеландии.

Генеральный директор Sony Хироки Тотоки, в свою очередь, признал, что рассматривается вариант переноса производства PS5 в США, чтобы снизить зависимость от пошлин. По его словам, консоль может производиться локально, и такой шаг был бы эффективной стратегией, которую необходимо учитывать в будущем. При этом за последние 12 месяцев, которые завершились в марте, Sony отгрузила 18,5 миллиона консолей PS5, что немного ниже прошлогоднего показателя в 20,8 миллиона. А суммарные поставки консоли достигли 77,7 миллиона единиц. Это весьма неплохие показатели.