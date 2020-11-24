PlayStation 5 не будет последней консолью компании

На просторах интернета достаточно активно обсуждают новость о том, что крупные производители консолей выпускают последнее поколение игровых приставок, а дальше будет уже стриминг игр. То есть, не нужно будет покупать новую консоль, достаточно будет просто взять устройство, подключить его к телевизору и интернету, после чего спокойно заниматься своими делами и играть в игры через сеть. В Sony уверены, что на самом деле такого не случится, так как на текущий момент не у всех есть настолько хороший интернет, плюс инпут-лаг не позволит комфортно играть в шутеры и соревновательные игры даже когда интернет будет молниеносным. Исходя из этого можно заключить, что ждать PlayStation 6 можно, но выйдет она, конечно же, не очень скоро — лет через пять.