PlayStation 5 не так уж легко ремонтировать

Еще до официального релиза приставки PlayStation 5 инженеры Sony выпустили видео, на котором человек в кратчайшие сроки смог полностью разобрать консоль, показав, насколько она легка в эксплуатации. Вот только на самом деле это не совсем так — геймеры могут легко снять боковые панели, чтобы прочистить устройство от пыли или грязи, но полностью разобрать консоль без потери гарантии не выйдет, так как там стоят пломбы. При этом ремонт самой печатной платы и всего, что на ней установлено, вызывает массу проблем из-за весьма приличной плотности компонентов на самой плате. Получается, что если что-то действительно сломается, то лучше сразу отправлять в сервис по гарантии, иначе шансов на восстановление приставки крайне мало.