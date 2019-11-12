PlayStation 5 обзаведется сменными накопителями

Совсем недавно мы писали о том, что компания Sony вроде как получила интересный патент на какие-то странные картриджи, которые на самом деле могут оказаться просто SSD-накопителями для PlayStation 5. То есть, компания не получала патента на картриджи, она просто получила какой-то патент на интеграцию сменных накопителей. Вы сможете легко и быстро доставать один накопитель, ставить на его место другой и получать больше памяти на большой скорости. Конечно, стоимость твердотельных накопителей довольно высокая, чтобы вы могли спокойно заменять накопитель один за другим, но это как минимум неплохой задел на будущее, ведь когда-то такого рода накопители станут более доступными и тогда вы сможете с удовольствием забыть про проблемы с памятью.