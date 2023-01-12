PlayStation 5 получила патч с повышением производительности

Хотя игровая консоль PlayStation 5 вышла в продажу почти два с половиной года назад, производителю до сих пор приходится работать над тем, чтобы улучшить качество прошивки консоли. Это связано в том числе с тем, что приставка длительное время оставалась дефицитной, а значит, о многих проблемах производитель просто не знал — аудитория тестировщиков была слишком мелкой. Сейчас, когда у консоли PlayStation 5 более 30 миллионов пользователей, компания Sony получает больше обратной связи и может более оперативно улучшать свою систему. И в этот раз со свежим патчем компания получила достаточно внушительный прирост производительности игровой приставки PlayStation 5, что не может не радовать — пользователи могут просто обновить систему и получить прирост мощности.

Правда, заметить прирост производительности в играх у вас, скорее всего, не получится, потому что большинство видеоигр имеют блокировку по частоте кадров. Соответственно, преимущество заключается больше в том, что консоль при той же частоте кадров теперь будет меньше нагреваться и шуметь, плюс компания в прошивку поддержку нового геймпада DualSense Edge и всего его функций, так как совсем скоро устройство отправится в полноценную продажу. Крайне интересные новости, которые не могут не радовать, особенно если у вас уже есть консоль. Для тех, кто лишь планирует приобрести новинку, новость не имеет никакого смысла, потому что приставка всё ещё находится в дичайшем дефиците и купить её очень тяжело.