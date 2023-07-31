PlayStation 5 получила важный апдейт операционной системы

С каждым обновлением программного обеспечения системы PlayStation 5 компания Sony предоставляет совершенно новые функции, созданные для улучшения доступа к любимому контенту геймера, навигации по консоли или создания новых воспоминаний с друзьями. И сегодня компания официально представила новое бета-обновление системного программного обеспечения для PS5, которое включает новые функции доступности (это необходимо пользователям с ограниченными возможностями), а также аудио-опции, которые позволяют наслаждаться 3D-звуком с поддержкой технологии Tempest 3D AudioTech на совместимых устройствах с поддержкой Dolby Atmos.

Бета-версия также включает больше опций для быстрого поиска игр и советов по использованию консоли, новые способы связи с другими игроками и настройки многопользовательских сессий, а также поддержку более крупных M.2 SSD-накопителей объёмом до 8 ТБ. Хотя доступ к бета-версии будет ограничен для приглашенных участников в определенных странах, представители компании заявили, что они планируют выпустить обновление глобально для всех пользователей немного позже в текущем году. При этом разработчики напоминают, что некоторые функции, доступные во время бета-тестирования, могут не попасть в окончательную версию или быть значительно изменены, так как их нужно будет доработать, протестировать и настроить должным образом. Но всё равно отлично, что Sony не забывает про свою консоль и улучшает прошивку.
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