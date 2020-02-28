PlayStation 5 получит беспроводную зарядку

Чем ближе релиз PlayStation 5, тем больше интересной информации появляется в сети о данной консоли. К примеру, сейчас на просторах интернета появилась информация о том, что у контроллера PlayStation 5 будет поддержка беспроводной зарядки, которая дает возможность не использовать кабель. Вы просто кладете устройство на условную платформу, после чего происходит процесс зарядки гаджета, а потом вы просто снимаете его с зарядки и дальше играете в игры. Это очень крутая фишка на самом деле, так как для многих пользователей беспроводная зарядка является очень крутым решением. Постоянно таскать с собой кабели и втыкать их в устройство не очень удобно и легко на самом деле, так что надеемся, что беспроводная зарядка будет и ее добавят в комплект поставки.