PlayStation 5 получит картриджи с памятью

Недавно на просторах интернета появилась информация о том, что компания Sony недавно получила патент на новые картриджи-накопители для игровой приставки PlayStation 5. Однако сейчас оказалось, что производитель на самом деле получил данный патент очень давно, просто его опубликовали в открытом доступе только недавно. Это в корне меняет отношение к накопителям, ведь если производитель получил патент раньше, то у него есть все шансы на то, чтобы попасть в новое поколение игровых приставок. Это говорит нам о том, что, может быть, производитель будет выпускать приставку с поддержкой накопителей с функцией горячей замены. Пока что это лишь миф и на самом деле может это все окажется выдумкой, но говорить об этом рано — нужно ждать релиза.