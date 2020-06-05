PlayStation 5 получит мощную систему охлаждения

На просторах интернета появилась информация о комплекте разработчика PlayStation 5, который оборудован сразу шестью вентиляторами. Это довольно серьезная система охлаждения, которая говорит о высокой производительности консоли, ведь иначе зачем ставить столько активного охлаждения. К сожалению, комплект разработчика почти всегда отличается от того, что на самом деле попадает к игрокам в руки, а значит, в релизной версии консоли может и не быть такой мощной системы охлаждения. С другой стороны, недавно разработчики говорили, что PS5 будет вдвое толще PS4 Pro, так что можно с большой долей вероятности говорить о том, что система охлаждения будет и правда довольно мощной. Ожидаем релиза новинки и тогда уже поговорим.

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