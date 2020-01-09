PlayStation 5 получит уникальные функции

Глава компании SIE, которая создает приставку PlayStation 5, на официальной встрече рассказал о том, что новое поколение консолей будет оборудовано новыми функциями, которых ранее не было на приставках компании Sony. Скорее всего, речь идет именно о возможности обратной совместимости с играми, которые были выпущены на PlayStation 4. Дело в том, что ранее производитель уже говорил, что не планирует отказываться от своей базы фанатов, которые купили приставку PlayStation 4, а значит этих пользователей как-то должны поддерживать. Разработчикам будет тяжело выпускать игру сразу на две платформы, так что мы думаем, что на PlayStation 5 будет функция обратной совместимости и разработчики будут выпускать одну игру сразу на две платформы.