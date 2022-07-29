PlayStation 5 провалилась в продаже

В конце финансового года в мае Sony довольно оптимистично оценивала продажи игр, прогнозируя продажи 18 миллионов PlayStation 5 в 2022 году после продажи 11,5 миллионов в 2021 году. Компания также ожидала «значительного» увеличения доходов своего игрового подразделения по сравнению с 2021 годом. Однако в связи с последним падением прибыли компания пересмотрела свой прогноз прибыли на 16 процентов с 305 миллиардов иен (2,3 миллиарда долларов) в мае до 255 миллиардов иен (1,9 миллиарда долларов) «из-за ожидаемого снижения продаж собственных игр». Компания также объяснила падение доходов более высокими расходами из-за того, что приобретение Bungie Studios закрылось раньше, чем ожидалось.

Sony ничего не сообщила о прогнозе своей консоли PS5, но в этом квартале было продано 2,4 миллиона единиц по сравнению с 2,3 миллионами в том же квартале прошлого года (21,7 миллиона единиц на сегодняшний день). Это означает, что компания должна продать в среднем более 5 миллионов устройств в течение следующих трех кварталов, чтобы соответствовать своему майскому прогнозу, чего она никогда раньше не делала. Однако в мае Sony заявила, что, наконец, сможет нарастить производство для удовлетворения спроса на PS5, поскольку проблемы с цепочкой поставок ослабнут, хотя сейчас консолей по-прежнему не хватает. Что касается программного обеспечения, дела также пошли на спад: Sony продала всего 47,1 млн наименований, в том числе 6,4 млн собственных игр, по сравнению с 63,6 млн наименований и 10,5 млн собственных игр в том же квартале 2021 года. Кроме того, количество пользователей PlayStation Plus немного сократилось по сравнению с четвертым кварталом (47,3 млн вместо 47,4 млн), количество активных пользователей в месяц также сократилось со 106 до 102 млн.
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