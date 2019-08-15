PlayStation 5 с крутым графическим процессором

На просторах интернета засветилась информация о том, что графический процессор новой игровой приставки PlayStation 5 будет работать на частоте 2,0 гигагерца. Многие не придали этой новости внимания, так как почему-то подумали об обычных центральных процессорах, а не о графических. Однако, стоит напомнить, что современные видеокарты, даже самого топового уровня, не могут работать на частоте 2,0 гигагерца, некоторые до сих пор еле достигают частоты в 1600 МГц, что заметно ниже. Если у приставки и правда будет настолько высокая частота графического процессора, то довольно быстро вы сможете забыть о настольных компьютерах и перейти исключительно на игровую консоль. Хотя, конечно, вопрос еще в стоимости продукта, ведь приставка будет дорогой.