PlayStation 5 скоро запустят в производство

Некоторое время назад на просторах интернета появился слух о том, что компания Sony якобы не планирует в 2020 году выпускать свою консоль PlayStation 5 из-за коронавируса. Конечно, это весьма спорное заявление, так как пандемия уже спадает, а значит, совсем скоро пользователи начнут активно ходить по паркам, наслаждаться тем, что пандемии больше нет. И это идеальное время для запуска консоли — ближе к зиме пользователи будут крайне рады тому, что могут поиграть на новой платформе и насладиться происходящим на дисплее. Кроме того, инсайдеры говорят, что производитель готовит к релизу консоль по плану, то есть ранее заявленные даты в начале зимы остались на месте. Так что если вы длительное время ждали новую консоль, то самое время копить.