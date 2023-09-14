PlayStation 5 теперь поддерживает SSD до 8 ТБ

Очередное обновление программного обеспечения для PlayStation 5 позволяет использовать SSD-накопители ёмкостью 8 ТБ — это одни из самых объёмных дисков на рынке. В то время как внутренней памяти PlayStation 5 может быть достаточно разве что для казуальных геймеров, хардкорные геймеры наверняка захотят расширить хранилище своей консоли за счёт внешнего вместительного твердотельного накопителя M.2 NVMe. Учитывая игры вроде Call Of Duty: Black Ops Cold War требуют более 300 ГБ памяти, а Gran Turismo 7 — почти 200 ГБ, легко понять, почему 825 ГБ в PlayStation 5 (пользователю доступно около 667 ГБ на самом деле) по сегодняшним меркам недостаточно.

Наличие твердотельного накопителя ёмкостью 8 ТБ не означает, что вы обеспечены им на всю жизнь, но, по крайней мере, в ближайшие пару лет геймер может не переживать из-за нехватки памяти. Стоит отметить, что компания Sony оснастила PlayStation 5 стандартным интерфейсом PCIe 4.0 x4 M.2 для твердотельных накопителей 2280, что облегчает поиск совместимых накопителей в сети. Вопреки распространённому мнению, на рынке существует достаточное количество вариантов M.2 2280 ёмкостью 8 ТБ, просто они стоят очень дорого. Некоторые из них стоят в два раза дороже самой PlayStation 5, так что покупать такие накопители будут, конечно же, далеко не все желающие. Но это отличная новость для тех, кто всегда мечтал иметь консоль и играть не думая о том, что память вот-вот закончится и нужно будет что-то удалять. В этом больше нет необходимости.