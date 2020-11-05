PlayStation 5 уже раскупили в Японии

Стоит отметить, что продажи консоли PlayStation 5 намечены по всему миру на 19 ноября, но в некоторых регионах можно приобрести устройство раньше. Например, в США и Японии устройство начнут продавать уже 12 ноября, то есть на целую неделю раньше. С другой стороны, в Японии купить устройство с прилавка уже не выйдет, так как консоль раскупили. Да, крупные сети запустили предварительную продажу устройства и оказалось, что все доступные единицы приставки уже раскупили. Так что пользователи, которые надеялись прийти в магазин и купить консоль нового поколения, будут немного разочарованы тем, что нужно будет подождать. Интересно, как ситуация будет обстоять на других рынках, где консоль начнут продавать даже чуть позже 12 ноября.