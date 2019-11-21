PlayStation 5 выйдет 20 ноября 2020 года

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что игровая консоль PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года, примерно в праздничный период. Однако достаточно быстро оказалось, что производитель уже знает точную дату релиза, просто ее не называют заранее. Инсайдер сообщил с упоминанием своего личного источника в компании, что PlayStation 5 начнут продавать 20 ноября 2020 года, чтобы пользователи перед Новым годом смогли раскупить партию просто громадным тиражом. Это довольно интересная новость, ведь продавать консоль перел новогодними праздниками действительно отличная идея. Многие пользователи со всего мира захотят себе такую консоль, ведь она позволяет играть в игры нового поколения.