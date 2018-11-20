PlayStation 5 выйдет на процессоре AMD

В сети появилась информация о том, что компания Sony покажет приставку PlayStation 5 в 2020 году. Точнее, анонс состоится в конце 2019 года, а в марте 2020 можно будет купить пятое поколение игровой приставки. Информация поступила от довольно проверенного инсайдера, который ранее уже предсказал несколько действий компании и оказался прав. К примеру, еще летом этого года он заявил, что Sony откажется от участия в E3 2019, так как у нее пока что нет игр для анонса — они все создаются ля PS5. Это значит, что весь следующий год владельцы приставки PS4 будут обходиться без эксклюзивных игровых новинок. Будем надеяться, что новая PlayStation будет поддерживать 4К и 60 кадров в секунду, ведь на текущий момент апскейл выглядит очень странно и далеко не так привлекательно, как нам обещали.