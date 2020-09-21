PlayStation 5 выйдет с ограничениями

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что версии PlayStation 5 без оптического привода крайне плохо продаются по предварительному заказу, так как магазины отчитываются именно о таком положении дел. Многие даже решили, что, видимо, консоли без привода просто не интересуют потенциальных покупателей, которые хотят получить наиболее качественное решение. Теперь же оказалось, что производитель просто выпустил слишком мало таких консолей — без привода устройств довольно мало, их раскупили очень быстро и остались только модели с приводом, которые стоят дороже. Вот их и покупают, так как других вариантов на текущий момент банально нет. Будем ждать новостей по этому поводу уже от самой японской компании.