PlayStation 5 выйдет в двух вариантах

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Sony планирует выпустить в продажу сразу две консоли PlayStation 5 — она будет обычно, а вторая получит приставку Pro в названии. Это позволит компании удовлетворить запросы тех, кто хочет просто консоль и тех, кто хочет купить более продвинутое игровое устройство и получить от него максимум удовольствия во время прохождения современных игр. Вот только вопрос в стоимости — если Pro-версия будет слишком уж дорогой, то ее не купят пользователи, а разработчикам игр нужно будет все равно вкидывать средства в создание текстур более высокого разрешения. Вот и думайте, что делать — копить средства на PlayStation 5 Pro или брать обычную, у которой будет заметно меньше мощности.