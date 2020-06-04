PlayStation 5 выйдет в срок

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что якобы компания AMD не успевает вовремя выпустить свои процессоры, которые вскоре будут установлены в игровую приставку PlayStation 5. Многие пользователи уже разочаровались, ведь исходя из этих слухов консоль не выйдет в 2020 году. Вскоре оказалось, что это все слухи от ненадежных источников, тогда как на самом деле AMD находится уже на финальной стадии производства процессоров, то есть основные партии уже давно сделаны и теперь довыпускают лишь остатки. Это говорит нам о том, что если компания Sony хочет отправить в релиз PlayStation 5 в этом году, то как минимум процессоры не станут причиной для переноса. Однако остальных факторов довольно много.