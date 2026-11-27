PlayStation 5 вновь подорожает - уже в 2027 году

За последние несколько лет Sony, Microsoft и Nintendo перенесли значительную часть сборки игровых консолей во Вьетнам, чтобы снизить свои расходы на производство и сделать конечную продукцию доступнее для потребителя. Однако согласно новой торговой политике США, импорт из Вьетнама может облагаться пошлинами до 35%. При этом даже если консоль собирают в другой стране, важные компоненты, включая аккумуляторы и блоки питания, по-прежнему поставляются непосредственно из Китая и облагаются дополнительными налогами. В результате производство игровых консолей становится всё дороже. Как это отразится на кошельках покупателей? Обычно со временем старые игровые консоли дешевеют, однако сейчас наблюдается обратная тенденция.

Пока ни один крупный производитель не объявил о повышении цен непосредственно из-за новой торговой политики, но Microsoft уже предупредила, что стоимость Xbox может вырасти в 2027 году. До окончательного утверждения новых правил некоторые категории потребительской электроники могут получить освобождение от пошлин. Кроме того, производители обычно заранее создают запасы продукции, чтобы отложить повышение цен. Однако рассчитывать на то, что компании будут бесконечно компенсировать дополнительные расходы за собственный счёт, не стоит. В результате может оказаться, что спустя пять лет после запуска консоль PlayStation 5 будет в полтора-два раза дороже, чем на момент релиза. Такого ранее не происходило.