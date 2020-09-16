PlayStation 5 все же выпустят в нужном количестве

Буквально несколько дней назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Sony якобы приостановила производство из-за проблемных чипов для PlayStation 5, после чего уменьшила свои планы по продаже новой игровой консоли. Оказалось, что производитель сбавил обороты на треть, что крайне взволновало потенциальных покупателей. Теперь же производитель официально заявил, что никаких проблем с чипами нет, производитель отлично справляется с поставленными задачами и при этом планирует выпустить нужное количество консолей в заявленный срок. Так что если вы хотели себе новую игровую приставку, то самое время смотреть в сторону данного продукта, так как консоль поступит в продажу вовремя. Вопрос только в цене.

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