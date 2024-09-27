PlayStation 6 будет поддерживать игры с PlayStation 5 Pro и не только

Сегодня западные журналисты заявили, что обратная совместимость PlayStation 6 значительно выиграет благодаря существованию PlayStation 5 Pro, так же, как базовая модель PS5 выиграла от наличия PlayStation 4 Pro в своё время. Эксперты из Digital Foundry отметили, что выпуск промежуточной консоли — это победа даже для тех, кто не собирается её покупать. Аналогично тому, как PS5 поддерживает игры с PlayStation 4 Pro, новые поколения консолей улучшают производительность старых игр. Игры с нестабильной производительностью на PS4 Pro, например, работают намного плавнее на PS5, а те, что используют динамическое масштабирование разрешения, достигают более высоких показателей на мощностях новой системы. Скорее всего, это же произойдёт и с PlayStation 6 — игры, которые будут работать на 30 FPS на PlayStation 5 Pro, вероятно, смогут работать на 60 FPS на следующем поколении.

При этом стоит сказать, что про PlayStation 6 пока что известно не так много, за исключением того, что она уже находится в разработке и вновь будет работать на базе технологий AMD. В начале этого месяца появилась информация, что Intel пыталась заключить контракт на разработку процессора для новой консоли, но проиграла AMD по ряду причин, включая проблемы с обратной совместимостью. Кроме того, следующая консоль Sony может быть выпущена в двух версиях — одна из них будет более доступной. На данный момент неизвестно, будет ли это сценарий, похожий на Xbox Series S, или же Sony предложит как домашнюю, так и портативную консоль.
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