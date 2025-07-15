PlayStation 6 не будет поддерживать DirectX 12 Work Graphs

Хотя функция DirectX 12 Work Graphs станет важным компонентом при разработке игр нового поколения, её массового использования в PlayStation 6 и следующей Xbox, особенно в переходный период между поколениями, ожидать не стоит. Известный инсайдер прокомментировал вероятность появления поддержки Work Graphs на будущих консолях — эта технология обеспечивает лучшую производительность и масштабируемость при сложных вычислительных задачах вроде процедурной генерации, системы частиц и ИИ-логики. По его словам, несмотря на то, что «железо» и API будут готовы к моменту релиза консолей нового поколения, широкого применения ожидать не стоит, так как большинство современных игровых движков и инструментов пока не адаптированы к такому стилю программирования графики.

Поэтому на консолях значительный прирост производительности от этой технологии может появиться нескоро — если вообще появится. О будущих системах Sony и Microsoft пока известно очень немного, кроме факта их разработки. Если по поводу нового Xbox пока ходит мало слухов, то информации о PlayStation 6 больше. По слухам, PS6 выйдет в двух вариантах — как полноценная домашняя консоль и как портативная версия, которая, предположительно, будет мощнее Xbox Series S и сможет запускать игры от PlayStation 5 нативно. Однако производительность в портативном режиме может быть далека от идеала без оптимизации со стороны разработчиков. Но, конечно, сейчас то лишь предположения инсайдеров.