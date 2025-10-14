PlayStation 6 получит 30 ГБ оперативной памяти

Согласно последним слухам, технические характеристики PlayStation 6 и консоли следующего поколения от Microsoft уже окончательно утверждены, и новый Xbox, предположительно получивший кодовое имя Xbox Magnus, сможет стабильно обеспечивать более высокую производительность, чем система Sony. Информация появилась на форуме NeoGAF, где известный инсайдер KeplerL2, связанный с AMD и имеющий хорошую репутацию, прокомментировал недавно утекшие характеристики PS6 и Xbox Magnus. Его слова подтверждают данные, ранее озвученные ютубером Moore’s Law is Dead. По словам источника, разница между консолями не колоссальная, но всё же ощутимая. У PlayStation 6, как утверждается, меньше ядер центрального процессора, ниже его частота, меньше вычислительных блоков, рендеринг-блоков, кэш-памяти и пропускной способности памяти.

Всё это в совокупности делает Xbox Magnus более производительным во всех играх без исключения — в отличие от текущего поколения, где преимущество делилось между системами. Тем не менее PS6 получит серьёзный прирост в области искусственного интеллекта — около 1200 триллионов операций в секунду, что в четыре раза выше, чем у PS5 Pro с её 300 TOPS. Инсайдер также поделился предполагаемыми объёмами оперативной памяти — 30 ГБ у PlayStation 6, 24 ГБ у портативной консоли Sony и 36 ГБ у Xbox Magnus. Для домашних систем это будет значительный шаг вперёд по сравнению с 16 ГБ у PlayStation 5 и Xbox Series X, вопрос только в их новой цене.
